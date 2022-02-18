ВСУ хотели устроить диверсию в ОРДЛО, — Басурин

По словам Басурина, диверсию будто бы удалось предотвратить благодаря «звонку охранника нефтебазы»

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Басурин заявил о предотвращении так называемой «диверсии ВСУ». Украинские военнослужащие якобы планировали взорвать резервуары с ГСМ в неподконтрольной Украине Еленовке. Об этом заявил так называемый «замначальника управления народной милиции ДНР» Эдуард Басурин, передает УРА-Информ.

«Сегодня ночью, диверсионная группа ВСУ из состава «Центра специального назначения «Восток» попыталась проникнуть на территорию нефтебазы в районе Еленовки с целью подрыва резервуаров, рассчитывая, что в них хранятся ГСМ», утверждает представитель незаконных вооруженных формирований на Донбассе», — отметил Басурин.

Ранее сообщалось, что «глава ДНР Денис Пушилин обратился к жителям временно оккупированных территорий в связи с резким обострением ситуации на Донбассе.