В ОРДЛО готовы к эвакуации населения: готовятся к наступлению ВСУ

Пушилин добавил, что по договоренности с руководством РФ в Ростовской области готовы места приема и размещения жителей ОРДЛО

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«Глава ДНР Денис Пушилин обратился к жителям временно оккупированных территорий в связи с резким обострением ситуации на Донбассе. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Пушилина.

Шестой президент Украины Владимир Зеленский, как уверяет Пушилин, якобы в ближайшее время «отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию ОРДЛО».

«Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников. Штабам территориальной обороны — обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения», — подчеркнул «глава республики».

Ранее сообщалось, что министр обороны украинского государства Алексей Резников назвал активизацию обстрелов на оккупированном боевиками Донбассе «аномальными событиями».