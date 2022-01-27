Общество

Сбербанк РФ отказал жителю ОРДО в необычной просьбе

Сбербанк России отказался изготавливать банковские карты с изображением флага «ДНР»

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Сбербанк РФ отказался изготавливать банковскую карту с изображением флага «ДНР». Об этом одному из Телеграм-каналов ОРДО рассказал житель оккупированного украинского Донецка Андрей, которому в итоге пришлось довольствоваться картинкой с «Донбасс Ареной», передает УРА-Информ.

«Решил, что если и заказывать карту российского банка, то с символами Донецка. Но первые варианты — флаг ДНР и бюст Ленина — забраковали. Тогда я отправил им фото стадиона „Донбасс Арена“. Она вопросов не вызвала», — отметил Андрей.

Стоит такая услуга, как подчеркнул дончанин, 500 рублей.

«Надеюсь, что за четыре года, которые действительна будет моя карта, что-то изменится в мире и появится возможность новых дизайнов с символами Донбасса», — выразил надежду житель ОРДО.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация в «ЛДНР», уже официально, необходимо направлять не только вооружение, но также и военных специалистов.

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