«Машина уже запущена»: Пушилин прокомментировал обострение на Донбассе

Украина якобы из-за нагнетания ситуации столкнулась с экономическими проблемами

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Украинское правительство якобы вынуждено сами себя опровергать по поводу вторжения России в страну. Об этом заявил так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

«Киев столкнулся с рядом экономических проблем инвестиционного плана, ну и, конечно же, с паникой среди населения. И сейчас они вынуждены сами себя опровергать и говорить о том, что вроде бы уже и разведка докладывает, что Россия не собирается нападать. Но при этом машина уже запущена. Мы видим на протяжении последних дней, что идет своеобразная эвакуация дипведомств ряда стран: это США, Канада, Австралия, Япония присоединились», — заявил Пушилин.

ВСУ, как заявил Пушилин, якобы наращивают личностный состав на линии соприкосновения, а также они формируют определенные ударные группы.

Ранее сообщалось, что Украина не намерена вести прямые переговоры с представителями «ЛДНР».