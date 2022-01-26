Политика

Прямые переговоры с «ЛДНР»: у Зеленского прокомментировали такую возможность

Конкретной повестки дня встречи «нормандских советников» пока нет

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Украина не намерена вести прямые переговоры с представителями «ЛДНР». Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает УРА-Информ.

«Позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, является неизменной, она отвечает украинским интересам. Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. А подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать „зраду“ на ровном месте… Пусть те, кто сегодня участвует в создании этих фейков, идут и себе рисуют на лбу красные линии, а у нас они, как и украинские интересы, прошиты на подкорке», — отметил Ермак.

Конкретной повестки дня встречи «нормандских советников», как подчеркнул Ермак, пока нет. Украинская сторона планирует обсуждать возобновление режима тишины, но не с «главами ЛДНР».

«В отличие от некоторых политиков, ни бизнеса, ни переговоров мы с сепаратистами не ведем и никогда вести не будем», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на днях телеканал «Настоящее время» провел опрос среди харьковчан. Жителям задавали вопрос, что они будут делать в случае нападения России. Харьковчанин ответил весьма однозначно, чем напугал пророссийских пропагандистов.

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