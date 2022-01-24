Война в ОРДЛО может перерасти в глобальное противостояние

Это приведет к большому количеству жертв

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При обострении вооруженного конфликта на оккупированном пророссийскими боевиками на Донбассе боевые действия могут перерасти в глобальную войну. Это приведет к большому количеству жертв с обоих сторона, а также пострадает огромное количество мирных граждан. Так считает бывший «министр обороны «ДНР» Владимир Кононов, передает УРА-Информ.

«Тяжело оценивать ситуацию, все-таки армия Украины уже не такая, как была в 2014—2015 годах, но и наша армия не стояла на месте — регулярно проводятся учения и подготовки. Это может перерасти в глобальную войну», — отметил он.

Ранее сообщалось, что противотанковые ракетные комплексы NLAW, которые были поставлены британским правительством украинским военным, не представляют серьезной опасности для незаконных вооруженных формирований на оккупированном Донбассе.