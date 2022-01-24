Басурин уверен, что британские ПТРК не страшны для боевиков «ДНР»

Дальность стрельбы данного ПТРК порядка 800 метров

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Противотанковые ракетные комплексы NLAW, которые были поставлены британским правительством украинским военным, не представляют серьезной опасности для незаконных вооруженных формирований на оккупированном Донбассе. Так считает заместитель начальника управления «народной милиции «ДНР» Эдуард Басурин, передает УРА-Информ.

«Потому что у данного типа гранатометов дальность стрельбы не такая большая, они больше ориентированы на уничтожение легкой бронированной техники», — считает Басурин.

Стоит отметить, что дальность стрельбы данного ПТРК порядка 800 метров, она управляется одним оператором.

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