В Кремле рассказали, как защищают Путина от COVID-19

Для защиты Путина от коронавируса принимаются все меры безопасности
Глава РФ Владимир Путин проходит регулярное тестирование на пневмонию нового поколения, также количество очных мероприятий для него было минимизировано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.
«Комбинированный режим работы у Путина является предпочтительным. Принимаются все меры безопасности, тестирование и другие методы. Много встреч Путин проводит рабочих, которые носит непубличный характер, на расстоянии нескольких метров с собеседником. Но количество публичных мероприятий мы пытаемся все минимизировать, в том числе и президент», — заявил Песков.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация в данный момент официально не рассматривает возможность признания «ЛДНР», ведь их представители при подписании минских соглашений отозвали итоги своих «референдумов» о независимости.
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