Политика

В Кремле рассказали, как защищают Путина от COVID-19

Для защиты Путина от коронавируса принимаются все меры безопасности

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Глава РФ Владимир Путин проходит регулярное тестирование на пневмонию нового поколения, также количество очных мероприятий для него было минимизировано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

«Комбинированный режим работы у Путина является предпочтительным. Принимаются все меры безопасности, тестирование и другие методы. Много встреч Путин проводит рабочих, которые носит непубличный характер, на расстоянии нескольких метров с собеседником. Но количество публичных мероприятий мы пытаемся все минимизировать, в том числе и президент», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация в данный момент официально не рассматривает возможность признания «ЛДНР», ведь их представители при подписании минских соглашений отозвали итоги своих «референдумов» о независимости. 

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