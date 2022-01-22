«Война на пороге» — Ходаковский предупредил жителей ОРДО о важной новости

Бывшим командиром НВФ «Восток» Александром Ходаковским была дана оценка, может ли «нынешняя ситуация на Донбассе перейти во что-то более масштабное».

Время чтения: 43 Секунд

Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Своим мнением он поделился на своей странице в социальной сети и сообщил, что нашел противоречия.

По его утверждениям, на данный момент и далее продолжается серьёзное «вливание» финансовых средств со стороны крупных российских и бывших украинских игроков в так называемый «республиканский» промышленный «комплекс».

«Если война на пороге, — то какой смысл рисковать финансами? Сами инвесторы настолько спокойны, как будто ими были получены гарантии того, что никто и ничто не может посягнуть на их новые активы»,- заявил Ходаковский.

С его слов, вероятность полномасштабных военных действий на Донбассе можно сравнить с вероятностью встречи с динозавром.

Но, иногда можно ожидать вмешательства «ее величества ситуации» и тогда ничего другого не останется, как молча ждать как будут развиваться события, — резюмирует он.

Напомним, ранее сообщалось, В ОРДЛО начали выдавать паспорта еще одной страны, не только России.