Политика

«Война на пороге» — Ходаковский предупредил жителей ОРДО о важной новости

Бывшим командиром НВФ «Восток» Александром Ходаковским была дана оценка, может ли «нынешняя ситуация на Донбассе перейти во что-то более масштабное».

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.  

Своим мнением он поделился на своей странице в социальной сети и сообщил, что нашел противоречия.

По его утверждениям, на данный момент и далее продолжается серьёзное «вливание» финансовых средств  со стороны крупных российских и бывших украинских игроков в так называемый «республиканский» промышленный «комплекс».

«Если война на пороге, — то какой смысл рисковать финансами? Сами инвесторы настолько спокойны, как будто ими были получены гарантии того, что никто и ничто не может посягнуть на их новые активы»,- заявил Ходаковский.

С его слов, вероятность полномасштабных военных действий на Донбассе можно сравнить с вероятностью встречи с динозавром.

Но, иногда  можно ожидать вмешательства «ее величества ситуации» и тогда ничего другого не останется, как молча ждать как будут развиваться события, — резюмирует он.

Напомним, ранее сообщалось,  В ОРДЛО начали выдавать паспорта еще одной страны, не только России.

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