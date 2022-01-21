В ОРЛО обратились к Западу с призывом: что надумал Басурин

Поставляемое в Украину вооружение якобы будет применено ВСУ на Донбассе

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На временно оккупированных территориях призвали западные государства прекратить поставлять летальное оружие украинскому государств. Об этом заявил так называемый «официальный представитель народной милиции ДНР» Эдуард Басурин, передает УРА-Информ.

Поставляемое в Украину вооружение, как считает Басурин, якобы будет применено ВСУ на оккупированном украинском Донбассе.

«Призываем страны Запада прекратить поставку Украине летального оружия и заставить киевские власти выполнить пакет Минских договоренностей», — обратился Басурин с призывом к Западу.

Ранее сообщалось, что при организации возможной встречи главы Кремля Владимира Путина с шестым президентом Украины Владимиром Зеленским Турция якобы заявила о готовности пригласить на переговоры представителей незаконных вооруженных формирований «ЛДНР».