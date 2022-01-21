В ОРЛО обратились к Западу с призывом: что надумал Басурин

Поставляемое в Украину вооружение якобы будет применено ВСУ на Донбассе
На временно оккупированных территориях призвали западные государства прекратить поставлять летальное оружие украинскому государств. Об этом заявил так называемый «официальный представитель народной милиции ДНР» Эдуард Басурин, передает УРА-Информ.
Поставляемое в Украину вооружение, как считает Басурин, якобы будет применено ВСУ на оккупированном украинском Донбассе.
«Призываем страны Запада прекратить поставку Украине летального оружия и заставить киевские власти выполнить пакет Минских договоренностей», — обратился Басурин с призывом к Западу.
Ранее сообщалось, что при организации возможной встречи главы Кремля Владимира Путина с шестым президентом Украины Владимиром Зеленским Турция якобы заявила о готовности пригласить на переговоры представителей незаконных вооруженных формирований «ЛДНР».
Average Rating