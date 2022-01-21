Политика

Турция готова пригласить представителей «ЛДНР» на встречу Путина и Зеленского, — Песков

В Кремле ждут реакции Украины на это предложение

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При организации возможной встречи главы Кремля Владимира Путина с шестым президентом Украины Владимиром Зеленским Турция якобы заявила о готовности пригласить на переговоры представителей незаконных вооруженных формирований «ЛДНР». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

В Москве, как подчеркнул Песков, ждут реакции Украины на это предложение.

«Мы слышим заявления, которые звучат из Анкары. Можно приветствовать любые усилия по урегулированию ситуации в Украине. Мы также слышали заявления о том, что наши турецкие коллеги готовы пригласить представителей Донбасса. Это важный очень элемент, и мы обратили на это внимание. Интересно было бы узнать в этом контексте, обратили ли на это внимание украинские оппоненты, и как они к этому относятся», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что «задолженность» украинского государства перед жителями оккупированных территорий Донбасса по пенсионным выплатам по состоянию на январь якобы составляет 161,4 млрд. рублей. При этом, по выплате социальных пособий «задолженность» Украины составила 14,4 млрд. рублей.

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