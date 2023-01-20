В Кремле снова вернулись к вопросу применения ядерного оружия: разведка «слила» данные

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на свой источник в ОП, передает «УРА-Информ».

«МИ-6 предоставили данные разведки в ОП, а также Генеральный штаб. В них говорится о том, что в Кремле опять принялись за обсуждения формата применения тактического ядерного оружия в качестве ответа на поставки нового оружия официальному Киеву», – коротко говорится в докладе.

Никаких других деталей, сроков и потенциальных решений не было упомянуто. Известно то, что подобные месседжи часто появлялись в начале и середине осени, когда шли активные наступательные действия со стороны Вооруженных сил Украины. При этом в данный момент со стороны официальных лиц РФ перестала «мелькать» в разговорах тема ядерного оружия.

Напомним, как можно было избежать войны в Украине: в Европе сделали признание.