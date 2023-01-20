Происшествия

В Кремле снова вернулись к вопросу применения ядерного оружия: разведка «слила» данные

Родион Власов

Британское разведывательное агентство «МИ-6» предоставило данные разведки для Офиса Президента, в которых говорится о тревожной теме.

Время чтения: 36 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на свой источник в ОП, передает «УРА-Информ».

«МИ-6 предоставили данные разведки в ОП, а также Генеральный штаб. В них говорится о том, что в Кремле опять принялись за обсуждения формата применения тактического ядерного оружия в качестве ответа на поставки нового оружия официальному Киеву», – коротко говорится в докладе.

Никаких других деталей, сроков и потенциальных решений не было упомянуто. Известно то, что подобные месседжи часто появлялись в начале и середине осени, когда шли активные наступательные действия со стороны Вооруженных сил Украины. При этом в данный момент со стороны официальных лиц РФ перестала «мелькать» в разговорах тема ядерного оружия.

Напомним, как можно было избежать войны в Украине: в Европе сделали признание.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Родион Власов

Москву начали готовить к обороне: СМИ показали, что ставят на крыши зданий (видео)

На территории Российской Федерации снова отличились достаточно странным поведением, которое зафиксировали в ряде средств массовой информации.

Родион Власов

В РФ у памятников поэтов Украины появляются неожиданные вещи: СМИ показали, что приносят люди (фото)

Как известно, многие люди в Украинском государстве испытывают ненависть ко всем жителям России, однако некоторые из них, как оказалось, чувствуют к украинцам совершенно иное.

Родион Власов

Филатов назвал реальную цифру погибших в Днепре из-за удара РФ: подробности

Мэр областного города Днепр Борис Филатов раскрыл полученную им информацию насчет жертв удара Российской Федерации по дому в населенном пункте.

Родион Власов

Появились первые кадры и видео с места падения вертолёта в Броварах

Сегодня утром, 18 января, в Броварах на Киевщине упал вертолет вблизи детского сада и жилого дома, после чего вспыхнул пожар. Во время трагедии дети и сотрудники учреждения находились в детском саду.

Родион Власов

Война в Украине скоро может закончиться: военкоры РФ сказали, что произойдет

В Российской Федерации продолжает набирать обороны информация, которая была «слита» ставленником Кремля в захваченной оккупантами Запорожской области Владимиром Роговым.

Родион Власов

Поисково-спасательная операция в Днепре завершена-ГСЧС

Поисково-спасательные работы на месте российского ракетного удара 14 января по многоэтажке в Днепре длились 69 часов.

Recent Post

Top Category