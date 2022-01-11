Часть украинцев была эвакуирована из Казахстана

Рейс выполнялся совместно авиакомпаниями МАУ и Air Astana

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33 гражданина Украины были эвакуированы рейсовым самолетом из Казахстана. Они уже прибыли в Киев. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter, передает УРА-Информ.

«Рейсовый самолет из Нур-Султана с 33-ю украинцами вскоре сядет в Киеве. Следующие рейсы из этого города запланированы на 13 и 16 января, — отметил глава МИД. — Работаем над организацией возвращения остальных украинцев, которые обратились за помощью, особенно в Алматы», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российские военные, которые прибыли для разгона протестов в Казахстане в рамках «миротворческой миссии» ОДКБ, надели каски миротворцев ООН. Соответствующие фото были обнаружены в интернете.