Гороскоп на неделю 25-31 октября: все знаки зодиака

Следующая неделя сначала заставит погрузиться в свой мир, многие просто не станут никого замечать вокруг себя. Но уже вторая половина недели будет практичной и рациональной.

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Об этой информации сообщил Gp , передает Ura-inform.

Овен.

Cледующая неделя будет продуктивной в финансовой сфере. Вам удастся сделать вложения так, что они вам принесут прибыль. Не рекомендованы физические нагрузки. Отложите поход в спортивный зал и не занимайтесь физическим трудом.



Телец.

Неделя благоприятна, чтобы заняться самообразованием и повышением квалификации. Финансовое благополучие будет зависеть от того насколько вы трудолюбивы. Если лень одолеете — можете сорвать куш. Об отдыхе тоже помните.



Близнецы.

Астролог не советует начинать серьёзные проекты самому. Только коллективный труд может дать хороший результат. К неудачам относитесь философски, так как полученный опыт поможет в будущем избежать ошибок.

Рак.

Астролог советует не вступать в конфликты с руководителями. То же касается и коллег по работе, будьте с ними на короткой ноге и тогда сможете узнать много нового. При том что ожидается монотонная, рутинная трудовая деятельность, отдохнуть вам скоро всё же удастся.

Лев.

Принятие кардинальных решений перенесите на другой период. Так как есть вероятность того, что любые ваши деяния, даже самые благие, могут обернуться против вас. Необходимо постараться не нагружать себя непосильными обязанностями, лучше ограничить себя ближним окружением.



Дева.

Вы можете получить предложение новой работы. Но не спешите соглашаться, задумайтесь, готовы ли вы к перемене. Если ответ положительный, тогда действуйте. Эта неделя заряжена на новые знакомства. Возможны напряжённые отношения со старшим поколением.

Весы.

Звёзды не исключают возможности появления у вас свежих идей, которые позволят вам найти новый источник заработка. Стоит задуматься о ваших любовных связях и увлечениях. Возможно, на горизонте появятся прежние поклонники.

Скорпион.

Благоприятным период будет для профессиональной активности. Таким образом, вы или поправите ваше финансовое благосостояние или поднимитесь по карьерной лестнице. Благодаря широте взглядов, ответственности и целеустремлённости вы укрепите свой авторитет на работе.

Стрелец.

Проявите внимание на предстоящей неделе вашим детям. Необходимо действовать пряником, а не кнутом, дабы достучаться до них. Вам нужно сдерживать свой напор, чтобы не отпугнуть детвору.

Козерог.

Удержать удачу вы сможете определив границы своих достижений и не отвлекаясь по мелочам. Возможно, благодаря экстравагантному поступку вы достигнете наиболее честолюбивых задумок и целей. Период благоприятен для совершения покупок, кроме драгоценностей из камня.

Водолей.

Руководство на следующей неделе предъявит к вам высокие требования. У вас есть шанс показать себя с лучшей и выгодной стороны, и тогда вас оценят. Отдых проведите с семьей, которая нуждается в вашем внимании. Если вы творческий человек, к вам придёт вдохновение и появятся свежие и новые идеи.

Рыбы.

Общаясь со старыми приятелями, родными или коллегами вы сможете в ближайшем будущем укрепить своё материальное положение. Необходимо следить за ходом событий и не выпускать инициативу из своих рук. Только тогда вы сможете достигнуть результатов, о которых ранее только мечтали.

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