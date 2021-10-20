Общество

Закрыть Крым: «власти» планируют ввести жесткие ограничения

Нагрузка на систему здравоохранения Крыма за месяц выросла в 10 раз

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«Правительство» аннексированного крымского полуострова планирует ввести карантинные ограничения для туристов. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

«Крым планирует ввести жесткие ограничения для туристов. Обсуждается введение ПЦР-тестирования в аэропорту и на Крымском мосту. Для приезжих могут закрыть посещение всех музеев, дворцов и объектов культуры», — отмечают российские СМИ.

При этом, в «минздраве» региона сообщили, что нагрузка на систему здравоохранения аннексированного крымского полуострова за последний месяц выросла в 10 раз.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 20 октября было зафиксировано еще 18 912 новых подтвержденных случаев пневмонии нового поколения COVID-19. Заболело 1447 детей, а также 435 сотрудников медицины.

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