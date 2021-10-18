Общество

СНИЛС без выезда в РФ: в «ДНР» рассказали подробности

На территории ОРДО прием заявлений на СНИЛС и подтвержденную учетную запись без выезда в РФ стартовал 22 июня

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Оформить СНИЛС, а также учетную запись на портале Государственных слуг, не выезжая из оккупированного Донецка в Российскую Федерацию, возможно только до 15 ноября. Об этом сообщила «депутат НС «республики» Анастасия Селиванова в своем Телеграмм-канале, передает УРА-Информ.

«Если у вас есть паспорт Российской Федерации, и вы еще не оформили СНИЛС и подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги, то знайте: сделать это на территории ДНР, без выезда в РФ, можно только до 15 ноября», — рассказала «депутат».

После 15 ноября, как уточнила «чиновница», подать заявление на оккупированных украинских территориях будет можно при подаче документов на получение паспорт России.

«Остальные желающие смогут получить СНИЛС и подтвержденную учетную запись по стандартной процедуре — на территории Российской Федерации», — подчеркнула Селиванова.

Ранее сообщалось, что в ОРДО продолжается агитация по поводу получения местными жителями Страхового номера индивидуального лицевого счета. Местные жители в тоже время чувствуют опасность.

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