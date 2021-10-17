Общество

В Офисе президента прокомментировали ошибочное причисление к ворам в законе более 100 человек

Из заявлений советника руководителя ОП Михаила Подоляка стало известно, что на данный момент Офис президента призывает не спекулировать на теме ложного внесения лиц в санкционный список.

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Об этой информации сообщил DW, передает Ura-inform.

Он пообещал провести проверку с выяснением всех обстоятельств данного дела. Ее проведёт сама СНБО, чтобы выяснить были ли у виновных умышленные действия.

Так же он отметил, что при подготовке  этих материалов, правонарушение было допущено работниками Министерства внутренних дел, когда его возглавлял Арсен Аваков.

«На данный момент мы восстанавливаем в полном объёме все обстоятельства данного нарушения. Как они могли быть совершены и с какой целью. Так же рассматривается вариант умышленных действий. Проведение проверок ещё продолжается»,-сказал Подоляк.

С его слов, как только СНБО закончит проверку, сразу сообщит о полученных результатах.
Напомним, ранее сообщалось, «Кремль публично выставил Вашингтону ультиматум по украинскому вопросу»: Пионтковский  сказал, что ждёт Украину.

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