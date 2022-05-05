Зеленский обратился с важной просьбой к Генсеку ООН: СМИ раскрыли, о чем попросил лидер страны

В официальный службе новостей Украинского государства сообщил о том, что президент решил действовать несколько активнее в вопросе эвакуации мариупольцев. Источник сказал, что была передана соответствующая просьба даже генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу.

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Об этой информации сообщила Телеграм служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что просьба Зеленского заключается в возвращении из мариупольского завода «Азовсталь» всех раненных. Кроме того, было подтверждено, что данная просьба была сделана во время телефонного разговора с Гутерришем.

«Кроме того, президент решил выразить слова благодарности Генсеку ООН за усилия, которые направлены на проведение эвакуации граждан Украины из «Азовстали», – сказано в конце сообщения.

На этом фоне следует напомнить, что за Мариуполь еще идут бои. Город, по сообщениям многих экспертов и политиков, почти стерт с лица планеты. Неизвестно так же и то, кто его будет восстанавливать, и за какие средства. Хотя представители РФ и ОРДО говорят, что они это будут делать, однако Российская Федерация находится в тяжелейшем кризисе. Недавно Кремль даже был вынужден объявить дефолт по внешнему долгу, не говоря уже о глобальном росте безработицы.

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