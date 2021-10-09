Общество

Разумков планирует создать свою политсилу

Пока названия партии он не придумал

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Бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил о том, что хочет создать собственную политическую силу после своей отставки. Об этом он рассказал в интервью BBC, передает УРА-Информ.

«Я буду собирать людей, которые придерживаются тех принципов, которые были в 2019 году. Чаще именно таким магнитом является партия», — заявил он.

На данный момент название партии Разумков еще не придумал. При этом, бывший спикер ВРУ уверен, что к его политсиле могут приткнуть, как люди из фракции «Слуга народа», так и вне ее.

«Думаю, что это могут быть люди не только во фракции. В парламенте хватает людей, которые находятся вне фракции «Слуга народа», — добавил Разумков.

Ранее сообщалось. что бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал о том, что команда шестого президента Владимира Зеленского не распадается, а из команды попросту убирают людей. 

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