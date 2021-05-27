«Недружественные действия»: в РФ пояснили причины наращивания войск возле границ Украины

Пограничные подразделения РФ располагают всем необходимым для выполнения задач по охране государственной границы

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В Федеральной службе безопасности Российской Федерации причиной наращивания российских военных у границ Украины назвали «недружественные действия» украинского государства. Об этом заявил первый заместитель директора ФСБ России — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов, передает УРА-Информ.

«Учитывая динамику развития обстановки на данном направлении, а также недружественные действия украинской стороны в отношении Российской Федерации, нами принимаются адекватные меры по укреплению и увеличению плотности охраны государственной границы, а также плановому наращиванию ее технического оснащения», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация захватывает новые территории и дестабилизирует ситуацию на территории Украины, Грузии и Приднестровья. Также Россия — это страна-агрессор.