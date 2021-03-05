До этой даты Донецк освободят — жители ОРДО

Местные жители предсказывают победу ВСУ

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Большинство жителей неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области встревожены информацией о том, что украинская армия готовится к масштабному наступлению. Жители ОРДО предполагают, что война никогда не закончится, ведь незаконные вооруженные формирования будут открыто вести обстрелы.

В тоже время другая часть считает, что такие действия ВСУ наоборот могут быстрее закончить весь этот военный процесс, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Закончится война, причем скоро. До осени донецк освободят», — пишут местные жители в социальных сетях.

Комментаторы считают, что ВСУ проведут боевую операцию, которая будет напоминать события в Нагорном Карабахе несколько месяцев назад.

При этом сторонники «ДНР» надеются на свою «армию», они считают, что сейчас она организована лучше, чем в 2014 году.

«Сейчас «армия» «ДНР» отлично организована, много добровольцев в резерве», — уверяют комментаторы.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО ждут наступления ВСУ, там уверенны что все пойдет по сценарию Нагорного Карабаха.