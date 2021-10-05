Общество

Сколько это терпеть будем? — жители ОРДО недовольны Пушилиным

Большинство недовольны «главой ДНР»

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Один из подконтрольных ОРДО пабликов в телеграме провел интересный опрос. Подписчиков спросили, как они оценивают работу Дениса Пушилина на посту «главы ДНР»?

Большинство – 52,62 % ответило «ужасно», «узнать мнение народа» — 31,53%, «хорошо» оценили 12% пользователей, «не очень» — 3,8%. В комментариях к голосованию люди спрашивают, кто голосовал за вариант «хорошо» и предполагают, что это приближенные к «главе ДНР» люди, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Мне одной интересно кто эти люди, которые нажали „хорошо“? Пушилин, его жена и дети», — предполагает местный житель.

«Люди с нездоровой психикой и могут поддерживать эту „власть“, либо те, кто возле кормушки», — отмечает участник дискуссии.

«Сколько это терпеть будем? Народ нужно поднимался на митинг, чтоб весь мир увидел. За что мы голосовали», — заявляет местный житель.

«Гнать его нужно с поста главы чем быстрее тем лучше пока еще не загнал ДНР в глубокую яму», — считает участник опроса.

Ранее мы сообщали, что Пушилин пообещал массовые проверки из-за роста цен на картофель.

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