Рост стоимости картофеля в ОРДЛО: Пушилин пообещал массовые проверки

В ОРДО с конца сентября на рынках и в магазинах «республики» наблюдается увеличение стоимости картофеля вплоть до 120 рублей за килограмм

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Представители «министерства доходов и сборов» и «министерства внутренних дел ДНР» в ближайшие дни проведут проверки предпринимателей из-за катастрофического роста цен на картошку. Об этом заявил так называемый «глава республики» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

«Мы видим спекуляционную составляющую в данном росте цен на картофель. Сегодня будет поручение о совместных проверочных мероприятиях для министерства доходов и сборов и министерства внутренних дел», — отметил «глава ДНР».

Также известно, что он поручил «Министерству доходов и сборов» подготовить пакет предложений по недопущению скачков стоимости картофеля в течение двух дней.

Ранее сообщалось, что представитель так называемого «мининформа ДНР» Алексей Акутин на своей странице в одной из социальных сетей признал, что в ОРДО действительно сейчас баснословные цены на картофель.