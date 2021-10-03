Гороскоп по дням недели с 4-10 октября от Павла Глобы

Следующая неделя обещает быть не совсем «ровной», но в целом позитивной.

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Об этой информации сообщил Ftimes, передает Ura-inform.

Понедельник

Будьте осторожными и внимательными-даже незначительная ошибка может послужить стартом разрушительного процесса. Из-за этого рискуете утратить то, что создавали годами. Успех придёт к тем, кто будет верить в свои силы и объективно оценивать себя.

Вторник

Сегодня нужна командная работа, если будете работать в одиночку есть риск совершения ошибки или не поспеть в срок. Находите единомышленников, смело идите навстречу изменениям в вашей жизни и не бойтесь их.

Среда

Этот день нужно посвятить друзьям, а также уехать в небольшое путешествие или командировку. Постарайтесь пожить в свой удовольствие, а строить планы и заниматься важными делами в этот день не стоит. Ещё нужно прислушаться к собственной интуиции.

Четверг

Не нужно делать покупку большого или дорогого предмета. Больше будьте на свежем воздухе и отдыхайте.

Пятница

Если выпадет возможность, останьтесь дома. Нельзя начинать новые дела и проекты. Будьте толерантными в общении и уважайте мнение собеседника. Осторожным нужно быть обращаясь с домашними животными.

Суббота

Этот день посвятите благотворительности. Следите за своими словами, дабы не возникло конфликта. Этот день благоприятен для возврата долга и примирения.

Воскресенье

Проявляйте сегодня щедрость и спланируйте поездку. Не стоит давать обещания, которые не сможете выполнить.



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