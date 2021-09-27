Общество

Гордон изменил свое мнение по поводу вакцинации

Украинский журналист поделился своим мнением

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Вакцинация может спасти от тяжелых последствий коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

В программе «Время Голованова» на канале «Украина 24» у журналиста спросили, как он относится к вакцинации, пишет УРА-Информ.

«Я считаю, что это единственная на сегодня необходимая мера, которая может снизить вероятность заболеваемости, и если даже человек заболеет, то протекание болезни будет намного легче, чем у не вакцинированных. Я считаю, что вакцинироваться должны все», — заявил Гордон.

Он отметил, что раньше говорил, что непонятно зачем вакцинироваться, и это наверное плохо, а также тот момент, что вакцины должны испытывать не один год, а более длительное время.

«Но если мы взвесим, что хуже вакцинация или заболеть и умереть – я выбираю вакцинацию. Я вакцинировался и чувствую себя хорошо», — заявил Гордон.

Ранее мы сообщали, что ученые выявили крайне опасное последствие коронавируса.

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