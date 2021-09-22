Угроза взрыва: в Луганске сотрудников ОБСЕ вывели из офиса

Вскоре после инцидента сотрудники ОБСЕ вернулись к своей работе

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Сегодня стало известно, что 18 сентября сотрудники наблюдательной миссии ОБСЕ были эвакуированы из здания в оккупированном пророссийскими боевиками Луганске после сообщения, что оно заминировно. Об этом сказано в отчете международной организации, пишет УРА-Информ.

«В два часа двенадцать минут 18 сентября нам поступил звонок от представителей членов вооруженных формирований. Они сообщили, что к ним на электронную почту поступило анонимное письмо с заявлением о наличии бомбы в офисе ОБСЕ в Луганске. Через три минуты после звонка мы эвакуировали сотрудников из здания и предоставили доступ членам вооруженных формирований, которые в присутствии сотрудников службы безопасности Миссии проводили осмотр помещений СММ», — сообщили в ОБСЕ.

Стоит отметить, что в ходе осмотра здания правоохранителями взрывных устройств обнаружено не было.

Вскоре после инцидента сотрудники ОБСЕ вернулись к своей работе.

Ранее сообщалось, что 21 сентября, оккупированная пророссийскими боевиками Ясиноватая попала под мощный обстрел.