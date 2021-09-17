Общество

Ляшко анонсировал нововведения из-за подделки украинцами COVID-паспортов

Подделать электронный сертификат в Дие» будет невозможно

Время чтения: 39 Секунд

Министр здравоохранения Виктор Ляшко публично заявил о проблеме подделки ковидных сертификатов в Украине. Он подчеркнул, что такой документ вполне реально подделать, как и обычный папорт. Об этом Ляшко сказал в эфире 24 канала, передает УРА-Информ.

«Чтобы я не лукавил – подделка возможна. Однако мы делаем все возможное, чтобы было как можно сложнее подделать ковидный сертификат», — отметил он.

Однако, подделать электронный сертификат в «Дие», как уточнил министр, будет невозможно.

«Есть вопросы по бумажным формам, но есть отработанный механизм, в ближайшее время его покажем»,- добавил Ляшко.

Помимо этого, он заявил, что сотрудники правоохранительных органов работают с «продавцами» таких документов в соцсетях и мессенджерах.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 17 сентября зафиксировано еще 6624 новых подтвержденных случаев пневмонии нового поколения COVID-19. При этом, из них заболело 677 детей и 105 медработников. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Врач рассказал, что защищает от коронавируса лучше вакцинации

Андрей Волянский поделился своим мнением

В Киевской области закроют школы из-за отсутствия прививок у учителей

Увеличивается не только количество заболевших, но и госпитализаций

На работу только с документом о ковиде: первая европейская страна вводит новые правила

Италия вводит новые ограничения

Составлен рейтинг самых комфортных городов Украины: Киев не на первом месте

Столица только на 18 месте

В «Дія» анонсировали новую услугу для жителей Донбасса

Теперь подать заявку на получение компенсации за разрушенное жилье и на получение жилья для переселенцев с Донбасса можно будет через портал «Дія»

В ОРДО подорожает тариф на воду и водоотведение: сколько придется платить

Тарифы существенно поднимут

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap