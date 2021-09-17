Ляшко анонсировал нововведения из-за подделки украинцами COVID-паспортов

Подделать электронный сертификат в Дие» будет невозможно

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко публично заявил о проблеме подделки ковидных сертификатов в Украине. Он подчеркнул, что такой документ вполне реально подделать, как и обычный папорт. Об этом Ляшко сказал в эфире 24 канала, передает УРА-Информ.

«Чтобы я не лукавил – подделка возможна. Однако мы делаем все возможное, чтобы было как можно сложнее подделать ковидный сертификат», — отметил он.

Однако, подделать электронный сертификат в «Дие», как уточнил министр, будет невозможно.

«Есть вопросы по бумажным формам, но есть отработанный механизм, в ближайшее время его покажем»,- добавил Ляшко.

Помимо этого, он заявил, что сотрудники правоохранительных органов работают с «продавцами» таких документов в соцсетях и мессенджерах.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 17 сентября зафиксировано еще 6624 новых подтвержденных случаев пневмонии нового поколения COVID-19. При этом, из них заболело 677 детей и 105 медработников.