Пандемия COVID-19: в Украине продолжает расти число новых зараженных

Заболело 677 детей и 105 медработников

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По состоянию на 17 сентября зафиксировано еще 6624 новых подтвержденных случаев пневмонии нового поколения COVID-19. При этом, из них заболело 677 детей и 105 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины, передает УРА-Информ

За минувшие сутки были госпитализированы 1568 жителей страны, скончались — 99 человек, а выздоровели — 1914 граждан.

Всего с начала пандемии в Украине, как отметили в ведомстве, заболело 2 338 164 лица, выздоровели 2 228 543 граждан, а скончались 54 750 человек.

За последний день наибольшее количество новых подтвержденных случаев пневмонии нового поколения было зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и Киеве (426).

Ранее сообщалось, что глава Кремля Владимир Путин сообщил, что в его близком окружении пневмонией нового поколения заболели несколько десятков человек.