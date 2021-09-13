В Украине проведут перепись населения: названы даты

Бюджетный комитет Верховной Рады Украины уже утвердил выделение 82,5 млн. грн на подготовку к переписи населения

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На территории Украины правительство проведет перепись населения. В украинском правительстве уже успели назвать причины таких трат бюджетных денег. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление ведомства.

Как стало известно, бюджетный комитет Верховной Рады Украины уже утвердил выделение 82,5 млн. грн на подготовку к переписи населения жителей украинского государства. Она запланирована на 2023 год.

Также в правительстве уже успели объяснить необходимость переучета населения в стране.

«Мы не можем ничего серьезного планировать в стране, сделать какую-то стратегию, когда мы не понимаем, какие у нас ресурсы», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации правительство пугает граждан возможными атаками украинской армии на аннексированный Крым турецкими беспилотниками Bayraktar.