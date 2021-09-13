Общество

Россиян пугают атаками ВСУ на Крым с помощью беспилотников

Украинцы закупили у Анкары еще 24 летательных аппарата

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В Российской Федерации правительство пугает граждан возможными атаками украинской армии на аннексированный Крым турецкими беспилотниками Bayraktar. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на российские СМИ.

В РФ сообщают, что украинская армия может использовать турецкие беспилотники Bayraktar TB2 для атаки на аннексированный полуостров.

«Почти четыре десятка ударных беспилотников уже представляют серьезную опасность, даже несмотря на развертывание в Крыму значительных сил ПВО. В будущем ВСУ могут попытаться атаковать турецкими дронами российские силы, дислоцированные на полуострове», — пишет российское издание.

Ранее сообщалось, что «депутат ДНР» Владислав Бердичевский рассказал подробно об изменении режима работы «границ» ОРДО с Украиной.

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