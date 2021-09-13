Экономика

«Л/ДНР» предрекли серьезные перемены ближе к зиме: «депутат» сказал что ждать людям

Так называемый «председатель комитета народного совета ДНР по внешней политике, связям» Владислав Бердичевский сделал анонс по тем изменениям, какие ожидаются в ОРДО уже к ближнему зимнему периоду.

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Об этой информации сообщил Donpress.COM, передает Ura-inform.

Ситуация на Востоке

Свои предположения он аргументирует, основываясь на своих внутренних ощущениях:

«Если какие-то изменения и будут происходить. То это можно ожидать  не ранее зимы. Между «республиками» были подписаны документы о взаимном сотрудничестве. Ещё в середине сентябре этого года ожидается подписание документа, который подразумевает 4 свободы. Он предполагает свободное передвижение населения, активов, услуг и продукции. Теперь мы можем говорить о том, что границы и таможни не будет между «ДНР» И «ЛНР».

Сделал анонс «депутат» и изменений, которые планируются и  в «системе банков « ДНР»:

«У нас долго не было банковской системы. Поэтому главной цель государства — должна служить программы, которые  хотя бы немного смогли облегчить  жизнь граждан. В том числе, чтобы жители могли пользоваться эффективной банковской системой. В ближайшем будущем будут большие перемены  в этой сфере». .

Напомним, ранее сообщалось, Бессмертный сделал заявление о встрече Путина и Зеленского: раскрыты подробности.

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