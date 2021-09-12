Военный эксперт рассказал откуда ждать наступление России: и это не Беларусь

В эфире одного из телеканалов военный эксперт Александр Мусиенко поделился своим мнением откуда может начаться агрессия РФ.

Время чтения: 40 Секунд

Об этой информации сообщило Fakty.UA, передает Ura-inform.

Со слов, эксперта военные учения, которые проходят в Беларуси Украина не должна оставлять без внимания. Но оттуда агрессии Киеву не стоит ожидать, заверил Мусиенко.

Более опасным направлением, он считает со стороны российского Воронежа, угроза может идти от 20-й и 8-й армии, которые там находятся:

«Двадцатая армия как раз располагается там со штабом. А это в трёхсот километрах от Харькова. Там сосредоточена основная часть войск и продолжает наращивание .Вот то направление и есть угрозой для Украины»-разъяснил Мусиенко.



Как считает, военный эксперт на белорусской границе так же нужно отслеживать передвижение военных и техники. И отслеживать покинут войска после учений свои расположения или нет, добавил эксперт.





Напомним, ранее сообщалось, Зеленский поставил ультиматум НАТО: хотите, чтобы крепла Россия, не принимайте Украину.