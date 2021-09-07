Дончане рассказали Пушилину, почему не стоит переживать про Украину

Дончане требуют открыть блокпосты на линии разграничения

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Жители временно оккупированных территорий Донецкой области озвучили свои вопросы к «главе ДНР» Денису Пушилину. помимо этого, граждане пожаловались на низкое качество жизни в «республике». Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

«„Глава“ „ДНР“, ответьте, где обещанная зарплата для „народной милиции“. В „ЛНР“ давно статус вели и льготы и весь социальный пакет „военнослужащим“, а в „ДНР“ о чем-то думают. Скоро люди уйдут, будет потом некого винить, что служить некому и никто не хочет», — пишут пользователи Сети.

Помимо этого, дончане требуют открыть блокпосты на линии разграничения.

«Лучше б ты блок-посты открыл, чем за Украину переживал», — обращаются они к Пушилину.

«Республика», как отмечают жители, несмотря на все планы «правительства» постепенно приходит к упадку.

«Тут много чего планируют… А по факту загибается „республика“», — добавляют пользователи.

Ранее сообщалось, что главари ОРДЛО Денис Пушилин и Леонид Пасечник сообщили о том, что поставили себе важную задачу на ближайшие года. По их словам, она заключается в том, чтобы исполнить желания многих людей насчет достойной жизни и соответствующих выплат.