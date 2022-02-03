Общество

В ОРЛО призвали Зеленского «опомниться» и пойти на прямые переговоры с «республиками»

Пасечник, призывая на переговоры Зеленского, раскритиковал его недавние решения и выразил обеспокоенность увеличением украинской армии

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«Власти ЛНР» требуют вести прямые переговоры с шестым президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил так называемый «глава ЛНР» Леонид Пасечник, передает УРА-Информ.

«Я, как и все жители Луганской народной республики, не теряю надежды, что вы, Владимир Александрович, все-таки опомнитесь, согласитесь на прямые переговоры с республиками Донбасса», — отметил «глава ЛНР».

Также Пасечник раскритиковал недавние решения украинского президента, и выразил обеспокоенность увеличением украинской армии.

«Украина не заинтересована в мире. Президенту Зеленскому нужны только денежные транши и вооружение для силовиков», — добавил Пасечник.

Ранее сообщалось, что «глава пресс-службы управления народной милиции ДНР» Даниил Безсонов предложил истребить украинскую военную технику, которая не указывается в отчетах ОБСЕ. 

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