Общество

Население ОРДЛО пугают войной с талибами

Под видом беженцев они могут попасть на территорию любых стран

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Радикальное экстремистское движение «Талибан» якобы опасно для жителей временно оккупированных территорий украинского Донбасса. Об этом заявил так называемый «доцент кафедры Всемирной истории, декан исторического факультета ДонНУ» Виталий Разумный, передает УРА-Информ.

«Талибан», по его мнению, представляет серьезную опасность для жителей оккупированных территорий восточной Украины.

«Под видом беженцев они могут попасть на территорию любых стран и оказаться даже у нас, воюя против республик Донбасса. Потому что движение „Талибан“ проамериканского происхождения», — добавил он.

Ранее сообщалось, что командующий объединенных сил украинской армии генерал-лейтенант Сергей Наев опроверг информацию о том, что военным ВСУ на оккупированном украинском Донбассе запрещено отвечать огнем на обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований.

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