Общество

В «ДНР» произошел зашквар с автобусами: что случилось

СМИ заметили теже автобусы в разных местах

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В «ДНР» местные «власти» продолжают попадать в различные зашквары. На этот раз произошла странная ситуация с автобусами.

Так называемые «власти» ДНР в четвертый раз вручают городам «республики» одни и те же автобусы, называя их новыми и все это происходит в течение двух лет, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Здесь в чем проблема…можно, конечно, пытаться проворачивать подобные аферы, но если не хватает мозгов хотя бы поменять номерные знаки на автобусах, то нечто подобное и получается. Вначале их «вручили» Донецку, потом Макеевке, потом снова Макеевке, и вот теперь настало время Дебальцево, где они не просто были указаны как новые, а еще и как помощь братской России», — пишет паблик.

Источник отмечает два момента: первый, что «чиновники» из «ДНР» не могут даже скрыть очевидный подлог, а второй, то что деньги из России может реально и пришли, но их просто забрали, а представили старые автобусы.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» начался медицинский коллапс.

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