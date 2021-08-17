Общество

Пандемия COVID-19: в Украине снизилось количество новых заболевших

За прошедшие сутки наибольшее количество новых подтвержденных случаев заболевания было зарегистрировано в Киеве

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По состоянию на утро 17 августа на территории Украины было зафиксировано еще 890 новых случаев заражения пневмонией нового типа COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает УРА-Информ

За прошедший день, как отметили в ведомстве, было госпитализировано 379 человек, скончались — 27 граждан, а выздоровели — 433 жителя государства.

При этом, всего с начала пандемии в Украине заразилось 2 267 219 человек, выздоровели — 2 197 508 граждан, а скончались — 53 296 человек.

Известно, что за прошедшие сутки наибольшее количество новых подтвержденных случаев заболевания было зарегистрировано в Киеве (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.

Ранее сообщалось, что гражданин, который проживает во временно оккупированном РФ Донецке, и привился весной от коронавирусной пневмонии российской вакциной «Спутник», все же заболел. Также он в соцсети рассказал, как в медучреждениях ОРДО лечат пациентов с этим заболеванием.

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