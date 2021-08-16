Талибан захватил Афганистан: драматические кадры из аэропорта Кабула (ВИДЕО)

Люди хотят покинуть страну, контролируемую талибами

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Толпы афганских мирных жителей разбили лагерь в понедельник утром в аэропорту Кабула, отчаянно пытаясь сесть на самолеты, вылетающие из страны, контролируемой талибами. По сообщениям информационных агентств, американские солдаты, контролирующие объект, начали стрелять в воздух.

После решения США покинуть Афганистан талибы быстро захватили власть в стране, заняв крупнейшие города за считанные дни. В воскресенье они вошли в столицу Кабул, из которого бежал президент Ашраф Гани, пишет УРА-Информ.

Footage shows people crowding the airport tarmac in Kabul after the Taliban entered the Afghan capital. https://t.co/zyaDykV2Ey pic.twitter.com/esjNeK9nwu — ABC News (@ABC) August 15, 2021

Западные страны, в том числе США, начали поспешную эвакуацию своих посольств, граждан и афганских соратников. В понедельник утром американские солдаты проинспектировали аэропорт в Кабуле, из которого вылетали военные самолеты как единственный способ покинуть страну. Все гражданские рейсы отменены. Толпы афганцев, опасаясь за свою жизнь, направились в аэропорт, желая выбраться из страны, оккупированной талибами.

Another day begins in Kabul, a sea of people rushing into the Kabul airport terminal. #AFG pic.twitter.com/UekpGJ2MWd — Jawad Sukhanyar (@JawadSukhanyar) August 16, 2021

На одной из записей видно, как убегает толпа людей, а на заднем плане слышны выстрелы из винтовки. Как сообщает агентство AFP со ссылкой на очевидца событий, американские солдаты начали стрелять в воздух в аэропорту Кабула.

Ранее мы сообщали, что в Афганистане развивается худших сценарий.