Талибан захватил Афганистан: драматические кадры из аэропорта Кабула (ВИДЕО)

Люди хотят покинуть страну, контролируемую талибами
Толпы афганских мирных жителей разбили лагерь в понедельник утром в аэропорту Кабула, отчаянно пытаясь сесть на самолеты, вылетающие из страны, контролируемой талибами. По сообщениям информационных агентств, американские солдаты, контролирующие объект, начали стрелять в воздух.
После решения США покинуть Афганистан талибы быстро захватили власть в стране, заняв крупнейшие города за считанные дни. В воскресенье они вошли в столицу Кабул, из которого бежал президент Ашраф Гани, пишет УРА-Информ.
Западные страны, в том числе США, начали поспешную эвакуацию своих посольств, граждан и афганских соратников. В понедельник утром американские солдаты проинспектировали аэропорт в Кабуле, из которого вылетали военные самолеты как единственный способ покинуть страну. Все гражданские рейсы отменены. Толпы афганцев, опасаясь за свою жизнь, направились в аэропорт, желая выбраться из страны, оккупированной талибами.
На одной из записей видно, как убегает толпа людей, а на заднем плане слышны выстрелы из винтовки. Как сообщает агентство AFP со ссылкой на очевидца событий, американские солдаты начали стрелять в воздух в аэропорту Кабула.
Ранее мы сообщали, что в Афганистане развивается худших сценарий.