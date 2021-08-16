Дельта-вариант: шокирующие данные о смертях

Критическая ситуация в Мексике

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Вариант «Дельта» в Мексике приводит к смерти более 8 процентов случаев заражения коронавирусом. Поэтому правительство вводит чрезвычайную ситуацию.

Исследования показывают, что обнаруженые в Индии в декабре прошлого года вариант Дельта (B.1.617.2) может от 40 до 60 процентов быть более заразен, чем вариант Alpha (Великобритания), будучи вдвое менее заразным, чем исходный вариант коронавируса, появившийся в Китае в конце 2019 года, пишет УРА-Информ.

В последние месяцы вариант Дельта вызвал огромную волну болезней, в том числе: в Индии, Великобритании, Израиле и США.

Вариант «Дельта» также вызвал очень тяжелую ситуацию в Мексике. В настоящее время более 8 процентов случаев заражения коронавирусом приводят к смерти пациента.

По данным Медицинского университета Джона Хопкинса, Мексика находится на четвертом месте в мире по этому показателю после Ванауту, Йемена и Перу.

До субботы 248 167 человек умерли в Мексике в результате заражения коронавирусом, а 2 419 614 человек выздоровели. Дельта-вариант вируса особенно интенсивно атакует молодежь и детей в этой стране.

Ранее мы сообщали, что количество новых зараженных в Украине снизилось вдвое.