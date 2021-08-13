Командование ВС РФ наращивает боевую мощь на Донбассе, — разведка

Уже ввезено около одной тысячи тонн горючего

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На временно оккупированном украинском Донбассе командование вооруженных сил РФ наращивает боевые возможности. С начала августа противник начал активное перемещение грузов на территории ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР, передает УРА-Информ.

С территории РФ на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей уже ввезено около одной тысячи тонн горючего. Также там присутствуют боевые бронированные машины и патроны калибра 12,7 мм для пулеметов и снайперских винтовок.

«Для сокрытия поставки боевой техники и имущества военного назначения оккупанты используют как дороги, которые проходят через пропускные пункты на неконтролируемых Украиной участках границы, так и обходные пути», — добавили в ГУР.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированные территории украинского Донбасса сегодня, 13 августа, проследовало три огромных грузовика более, чем с 50 тоннами гуманитарной помощи жителям восточной Украины от Международного комитета Красного Креста.