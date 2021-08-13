В ОРДЛО проследовал гумконвой от Красного креста

Грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 56,6 тонны

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На временно оккупированные территории украинского Донбасса сегодня, 13 августа, проследовало три огромных грузовика более, чем с 50 тоннами гуманитарной помощи жителям восточной Украины от Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции, передает УРА-Информ.

«Тремя грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 56,6 тонны. Он передан от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста», — отметили в ведомстве.

Грузовые автомобили, как отмечается, переправили гуманитарную помощь населению Донбасса через КПВВ «Новотроицкое».

Ранее сообщалось, что комендантский час на территории ОРДО в ближайшее время полностью отменять не планируют.