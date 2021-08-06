Общество

Жара возвращается в Украину: синоптик назвала дату

Снова возвращается жара

Время чтения: 45 Секунд

Уже с девятого августа в Украине снова начнется повышение температуры. При этом снова будет выше 30 градусов.

В Facebook последней информацией поделилась синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в ближайшие выходные будет комфортная погода. В большинстве областей Украины предполагается в течение дня будет от 25 до 30 градусов, на востоке и юго-востоке до плюс 33, а в западных областях от 23 до 26 градусов, пишет УРА-Информ.

«Однако в воскресенье потеплеет также и на западе», — сказала синоптик.

Она добавил, что существенные дожди в большинстве областей Украины на выходных маловероятны.

«Только в ночные часы будут идти грозовые дожди на Левобережье Украины. Но крайне неравномерно», — сказала она.

В тоже время она отметила, что выходные 14 и 15 августа также будет с хорошей погодой.

«По предварительным прогнозам, следующие выходные, на Маковея и 15 августа, также будут с отличной погодой», — сказала она.

Ранее мы сообщали, что украинские COVID-сертификаты скоро признают в ЕС.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

«Уехали почти все специалисты»: в ОРДЛО врачей ищут через соцсети

Почти все хорошие доктора из-за военных действий покинули «республику»

В Минздраве спрогнозировали три сценария развития пандемии COVID

Ведомством закуплено 15 тысяч кислородных концентраторов

В «ДНР» ввели уголовную ответственность «за унижение ветеранов»

Предлагается отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны

Пандемия COVID в Украине: в Минздраве сообщили о росте числа заболевших

За последние сутки наибольшее количество новых подтвержденных случаев заражения пневмонией зарегистрировано в Киеве

100 тысяч активных случаев коронавируса в Италии: начало четвертой волны

Еще 108 человек были госпитализированы в больницы

Украинские COVID-сертификаты скоро признают в ЕС: как их получить

Мстислав Баник о нюансах

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap