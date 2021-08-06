Жара возвращается в Украину: синоптик назвала дату

Снова возвращается жара

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Уже с девятого августа в Украине снова начнется повышение температуры. При этом снова будет выше 30 градусов.

В Facebook последней информацией поделилась синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в ближайшие выходные будет комфортная погода. В большинстве областей Украины предполагается в течение дня будет от 25 до 30 градусов, на востоке и юго-востоке до плюс 33, а в западных областях от 23 до 26 градусов, пишет УРА-Информ.

«Однако в воскресенье потеплеет также и на западе», — сказала синоптик.

Она добавил, что существенные дожди в большинстве областей Украины на выходных маловероятны.

«Только в ночные часы будут идти грозовые дожди на Левобережье Украины. Но крайне неравномерно», — сказала она.

В тоже время она отметила, что выходные 14 и 15 августа также будет с хорошей погодой.

«По предварительным прогнозам, следующие выходные, на Маковея и 15 августа, также будут с отличной погодой», — сказала она.

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