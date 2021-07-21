Август неприятно удивит украинцев — какой прогноз дали синоптики

Так пере две недели августа будут весьма жаркими.

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После длительной жары Украину накрыли дожди и даже ливень. Чего же ждать от августа украинцам рассказали синоптики.

Так пере две недели августа будут весьма жаркими. Однако дальше наступит похолодание. Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что на юге Украины стоит ожидать до 34 градусов выше нуля в первой половине месяца. С 15 числа жара будет отступать до уровня 24-26 градусов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Факты.

В Киевской области в первой половине ожидается до плюс 30 днем. С 15 августа станет несколько прохладнее – до +26-28°. К концу месяца температура опустится до 21 градуса.

На остальной территории страны температурные показатели не слишком будут отличаться от ситуации в Киевской области. В тоже время на востоке погода в августе может быть немного жарче.

«7-8 августа украинцев ожидает мощная буря. Незначительные дожди будут в начале месяца, в середине и ближе к концу лета», — рассказал синоптик.

Ранее мы сообщали, сколько будут отдыхать украинцы в последний месяц лета.