Общество

Ляшко рассказал, какая вакцина лучше

Креативный ответ от главы МОЗ

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Лучшей является та вакцина, которую уже ввели в организм. Такое заявление сделал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Он заявил, что не нужно ждать «лучшей» вакцины, а вакцинироваться уже сейчас. Это будет лучшим решением. Отметим, что самому Ляшко делали прививку препаратом AstraZeneka, пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

«Лучшая вакцина – та, которая введена в организм и уже работает. Поэтому, я вам серьезно говорю, не нужно искать и смотреть эти маркетенгови ловушки. Просто обратиться к своему семейному врачу, записаться на прививку, прийти – и привиться. И, поверьте, это будет вам защита. Даже спрашивайте чем», – утверждает министр.

Он добавил, что ему уже сделали две прививки препаратором AstraZeneka. Первый раз это было, когда вакцинировали украинских врачей, а вторую прививку он получил уже три месяца спустя.

Напомним, что Владимир Зеленский высказал свое мнение по поводу принудительной вакцинации в Украине.

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