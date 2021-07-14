Общество

Когда придет похолодание в Украину: синоптики назвали дату

Снижения температуры придется подождать до начала следующей недели

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Последние несколько дней в Украине держится очень жаркая погода. Температура воздуха в большинстве регионов страны достигает 30 градусов. Многие уже не могут дождаться, когда придет похолодание.

Синоптики сообщают, что снижения температуры придется подождать до начала следующей недели. Синоптики отмечают, что снижение температуры в Украине ожидается не раньше понедельника, 19 июля. В этот день в западных областях ожидаются дожди, а температура днем в некоторых регионах упадет до плюс 25, пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

На следующий день, вторник, похолодание немного продвинется к центру Украины, там температура опустится до 22-27. Однако на левобережье будет по-прежнему очень жарко, даже о плюс 37.

После этого, жаркая температура почнет постепенно снижаться по всей стране. Все это станет заметным 22 июля. Температура на востоке и юге упадет до плюс 30, в остальных регионах еще ниже.

Сегодня по всей территории Украины прогнозируется жара около 34 градусов выше нуля.

Ранее мы сообщали, чего ожидать от погоды украинцам в августе.

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