Греция борется с вариантом «Дельта»: новые ограничения

Это касается и украинских туристов

Время чтения: 50 Секунд

Власти Греции ввели новые санитарные правила для борьбы с ростом инфекций COVID-19. Пребывание в ресторане будет возможно только для тех, кто был вакцинирован от COVID-19 или сдал отрицательный результат на коронавирус за последние три дня.

Кроме того, все посетители ресторанов и баров должны быть рассажены. Новое требование будет действовать до августа. Эти правила не распространяются на клиентов наружных помещений, пишет УРА-Информ.

«Очень важно, чтобы у нас не создавалось впечатление, что мы теряем контроль над пандемией и что наша туристическая отрасль может нормально функционировать», — сказал на пресс-конференции министр развития и инвестиций Адонис Жорджадис. «Направление греческой экономики будет зависеть от того, насколько эффективно мы реализуем меры безопасности и контролируем пандемию», — добавил он.

Этим летом Греция намерена возродить туристический сектор, несмотря на рост числа коронавирусных инфекций, вызванный распространением варианта Дельта. Более 40 процентов местных жителей полностью вакцинированы. Туристы могут въезжать в страну только в том случае, если они были вакцинированы или у них отрицательный результат ПЦР.

Ранее мы сообщали, что Греция открыла свои границы для украинцев.