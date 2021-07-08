В ВОЗ призывают отложить вакцинацию детей: причины

Гораздо важнее защитить от заболевания медицинских работников

Время чтения: 30 Секунд

Всемирная организация здравоохранения призывает страны не торопиться с началом вакцинации детей и подростков. Об этом сообщили в ходе брифинга, посвященного вопросам вакцинации, передает УРА-Информ.

Вакцины против коронавирусной инфекции нового поколения, как отметили в ВОЗ не хватает даже уязвимым слоям населения.

«Гораздо важнее защитить от заболевания медицинских работников и людей пожилого возраста, чем детей, которым, скорее всего, не грозят серьезные последствия при заболевании», — отметила эксперт ВОЗ Анн Линдстранд.

Также в ВОЗ напомнили, что американская вакцина Pfizer на сейчас есть в ограниченном количестве.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро восьмого июля в Украине зафиксированы 617 новых случаев заражения пневмонией COVID-19.