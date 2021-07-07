«Мы только учимся»: Пушилин рассказал о коррупции в ОРДО

Такая ситуация — это «багаж прошлого»

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«Чиновники министерства доходов и сборов ДНР» определили на территории оккупированного Донбасса необоснованные наценки на продукты и товары. Об этом заявил так называемое «глава ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ



«Чем больше проверяющих структур, ведомств и прочих — с этим тоже лучше не заигрываться. Потому что тогда предпринимателям лучше вообще бросить работать. Я говорю о коррупционной составляющей, с которой мы планомерно тоже боремся», — отметил Пушилин.

Пушилин считает, что это все — багаж прошлого.

«Мы знаем, почему плохо, видим эти причины, но механизмов действенных нет — мы только им учимся. Россия в этом плане ушла вперед, и они многие проблемы уже купировали, и у них ушли на это десятилетия. Но у нас этого времени нет. Задача стоит как можно быстрее купировать необоснованный рост цен», — добавил он.

Ранее сообщалось, что так называемый главарь «ДНР» Денис Пушилин снова попался на лжи. На этот раз он заявил, что в ОРДО не собираются вводить обязательную вакцинацию от коронавируса.