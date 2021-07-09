Несколько районов Луганска остались без света: что произошло

Это случится в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач

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Сегодня, 9 июня, сразу несколько районов Луганска будут отключены от электричества. Речь идет о части домов Ленинского, Каменнобродского, Жовтневого и Артемовского районов оккупированого Луганска.

В «Центральных городских электрических сетях (ГЭС)» сообщили, что это случится в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

В Ленинском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по следующим адресам:

улица имени Газеты «Луганская Правда», 151, 153, 155;

квартал ГБК, 3, 13, 13а, 14а, 15, 15а, 16, 30, 31.

В Жовтневом районе без электричества останутся:

улица Макарова, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88;

улица Маяковского, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 114, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142;

улица Чкалова, 8а, 82, 84, 84а.

Электроснабжение в Артемовском районе будет отсутствовать:

улица Пятая, 6, 2 В, 3а, 15,

улица Четвертая, 2−4.

В Каменнобродском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по следующим адресам:

улица Веселогоровская, 46−121;

улица 21-го Мюда, 1а-49;

улица Орджоникидзе, 125−141;

улица Туркенича, 2а, 29−78;

улица Смирнова, 1а-79;

улица Куйбышева, 128, 2−23, 25, 112а, б;

улица Уборевича, 108 -138;

тупик Фруктовый, 1−18;

улица Жукова, 33−135;

улица Братьев Маховых, 68−127;

улица Паравозная, 1−44;

улица Партизанская, 9−92;

переулок 2-й Партизанский, 53а, 55, 42;

улица Песчаная, 53−143, 38−126;

улица Шмырева, 21 -132;

улица 21-го Мюда, 6−71.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» обратились к Зеленскому с очередным предложением.