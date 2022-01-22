Общество

У Зеленского объяснили его слова о возможной оккупации Харькова Россией

Пресс-секретарём президента Украины Сергеем Никифоровым было заявлено, что Владимир Зеленский «не имел в виду, что Харьков будет оккупирован».

Время чтения: 38 Секунд

Об этой информации сообщил Nv.ua, передает Ura-inform.

Глава украинского государства, когда говорил о возможности со стороны России захватить Харьков, он озвучивал «гипотетический сценарий», а слова Зеленского выдернули из контекста.

« Я считаю, что те, кто тиражировал, не читал текст интервью Зеленского, а выдергивал эту фразу. Мне кажется, этот абзац самодостаточен и не нуждается в разъяснениях», – пояснил Никифоров.

С его слов «президент размышлял о том, какие могут быть возможные варианты развитий событий».


«Но если вы задаёте вопрос, я думаю, что президент размышлял о том, если, допустим, будет эскалация, какой бы она могла быть. Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован», – резюмировал спикер президента.

Напомним, ранее сообщалось, Каспаров рассказал, что сдерживает Путина от полномасштабного вторжения в Украину.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
100 %
0 0
В, , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В ОРЛО обратились к Западу с призывом: что надумал Басурин

Поставляемое в Украину вооружение якобы будет применено ВСУ на Донбассе

«Прибывает «Правый сектор», «Смерчи» и «Ураганы»: в ОРДЛО обеспокоены «наступлением ВСУ»

ВСУ якобы пополняют запасы боеприпасов на полевых артиллерийских складах

Бородай озвучил кровавую «цену», которую РФ заплатит за признание «ЛДНР»

Бородай заявил, что давно требовал не просто признания, а включения «ДНР» в состав РФ

«В любой момент»: в ОРДО ожидают «химическую атаку ВСУ»

ВСУ якобы активно ведут тренировки соответствующих подразделений

Бойцы ВСУ рассказали, чем опасна опасна тишина на Донбассе

Такой обстрел может являться прикрытием для работы снайпера:

На Донбассе 17 населенных пунктов остались без воды

Из-за аварии на водогоне в Донецкой области без водоснабжения остались города Дружковка и Константиновка