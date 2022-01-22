У Зеленского объяснили его слова о возможной оккупации Харькова Россией

Пресс-секретарём президента Украины Сергеем Никифоровым было заявлено, что Владимир Зеленский «не имел в виду, что Харьков будет оккупирован».

Время чтения: 38 Секунд

Об этой информации сообщил Nv.ua, передает Ura-inform.

Глава украинского государства, когда говорил о возможности со стороны России захватить Харьков, он озвучивал «гипотетический сценарий», а слова Зеленского выдернули из контекста.

« Я считаю, что те, кто тиражировал, не читал текст интервью Зеленского, а выдергивал эту фразу. Мне кажется, этот абзац самодостаточен и не нуждается в разъяснениях», – пояснил Никифоров.

С его слов «президент размышлял о том, какие могут быть возможные варианты развитий событий».



«Но если вы задаёте вопрос, я думаю, что президент размышлял о том, если, допустим, будет эскалация, какой бы она могла быть. Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован», – резюмировал спикер президента.

Напомним, ранее сообщалось, Каспаров рассказал, что сдерживает Путина от полномасштабного вторжения в Украину.